Die IG Metall sowie die Industrie- und Handelskammern in Baden-Württemberg sehen die Landespolitik in der Pflicht, sich für bessere Rahmenbedingungen der Autoindustrie einzusetzen.
Zunehmend geistert das Schreckgespenst Detroit als Synonym für den Verfall der Region Stuttgart durchs Land. Die Folgen der Automobilkrise, die die gesamte Industrie runterziehen, sind allgegenwärtig. „Die Industrie ist das Fundament unseres Wohlstands im Land“, sagt die IG-Metall-Bezirksleiterin Barbara Resch. „Bricht sie weg, fehlt den Kommunen das Geld – dann wird auch die Daseinsvorsorge zum Problem.“ Kurzum: „Wenn das Licht in den Betrieben ausgeht, geht es irgendwann auch in Schwimmbädern und Bäckereien aus.“ Mit Dienstleistungen lasse sich der Wohlstand nicht allein aufrechterhalten.