Krise der Industrie Wie Loks aus München Autos aus Stuttgart schlagen
In Stuttgart herrscht wegen der Autoindustrie Krisenstimmung. In München eilt ein Anbieter für E-Mobilität von Erfolg zu Erfolg. Was macht man dort anders?
Fürs Fließband sind die bis zu 90 Tonnen schweren Kolosse zu schwer. In der Montagehalle bei Siemens in München-Allach stehen mehr als ein halbes Dutzend in verschiedenen Fertigungsstadien nebeneinander. Kräftige Schiebegeräte bewegen die Elektroloks des Typs Vectron von einer Montagestation zur nächsten.