Drei Ausschüsse haben den Haushaltsentwurf abgelehnt, die finale Abstimmung im Gemeinderat wackelt. Der Oberbürgermeister ist konsterniert. Was heißt das für Filderstadt?
05.03.2026 - 14:00 Uhr
Für einige Sekunden schweigt Christoph Traub, schaut auf seinen Tisch. Er muss sich sichtlich sammeln, bevor er in der Tagesordnung weitermacht. Alles Werben des Filderstädter Oberbürgermeisters war vergeblich. Der Verwaltungsausschuss hat den Haushaltsentwurf für 2026/27 mehrheitlich abgelehnt. Freie Wähler, CDU und FDP haben geschlossen dagegen gestimmt. Es ist der dritte vorberatende Ausschuss in Folge, in dem das Zahlenwerk durchfällt.