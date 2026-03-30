Krise in Altbach: Etliche Gebühren erhöht, Hallenbad bleibt zu – das ist geplant

Es sind klare Worte, die das Landratsamt als Aufsichtsbehörde an die Gemeinde Altbach richtet. Wie berichtet, verschlechtert sich die finanzielle Situation der Gemeinde in diesem Jahr überraschend und erheblich durch einen Einbruch bei der Gewerbesteuer. Im Ergebnishaushalt steht ein Defizit von 9,3 Millionen Euro, das aus den 22,6 Millionen Euro Rücklagen finanziert werden muss. Auf Dauer kann der Haushalt aber nicht mit den Rücklagen gerettet werden.

Die Kommunalaufsicht hat die Gemeinde deshalb „nachdrücklich“ aufgefordert, Steuern, Gebühren und Beiträge zu erhöhen und sämtliche Ausgaben zu überprüfen. Die Gemeinde solle, so schreibt das Landratsamt, „alle ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Ertragssteigerung“ konsequent ausschöpfen.

Hundesteuer, Hallenbad und Co. in Altbach

Was das konkret bedeutet, wurde während der jüngsten Sitzung des Gemeinderats am vergangenen Dienstagabend deutlich. Bereits in der Vorwoche hat sich das Gremium mit einer langen Liste von möglichen Gebührenerhöhungen und Einsparmöglichkeiten beschäftigt. Nun folgten die Beschlüsse dazu.

Die Friedhofsgebühren sollen ebenso steigen wie die Hundesteuer oder die Miete für die Gemeindehalle, das Bürgerzentrum, die Sporthalle und die Ulrichskirche. Ebenfalls angehoben werden die Gebühren für die Bücherei, und das Parken beim Bahnhof soll zukünftig 24/4 gebührenpflichtig sein.

Das Hallenbad von Altbach bleibt monatelang geschlossen. Foto: pd

Außerdem soll das Hallenbad dieses Jahr zwischen 23. Mai und 4. Oktober geschlossen bleiben. Das verringert den Zuschussbedarf um rund 84 000 Euro. Nicht beschließen wollte der Gemeinderat eine von der Gemeindeverwaltung vorgeschlagene Erhöhung der Grundsteuer B von 195 auf 280 Prozent. Das hätte fast 460 000 Euro bringen können. Allerdings sah der Bürgermeister Sebastian Flörchinger nach ablehnenden Wortmeldungen aus den Reihen der Gemeinderäte von einer Beschlussfassung ab.

Kritisch sahen viele Gemeinderäte während der Vorberatung zunächst auch die Idee, den Bachlauf in der Ortsmitte dieses Jahr nicht anzuschalten. Immerhin trägt das plätschernde Bächlein zur Aufenthaltsqualität in der Ortsmitte bei. Die Kosten in Höhe von 7600 Euro könnten aber gespart werden, hat das Rathaus errechnet. Am Dienstag stimmte die Mehrheit des Gemeinderats dieser Idee doch noch zu.