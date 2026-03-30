Krise in Altbach Etliche Gebühren erhöht, Hallenbad bleibt zu – das ist geplant
Altbach braucht dringend Geld. Im Gemeinderat wurde deshalb die Erhöhung mehrerer Gebühren beschlossen. Wo die Gemeinde sparen will – und wo nicht.
Altbach braucht dringend Geld. Im Gemeinderat wurde deshalb die Erhöhung mehrerer Gebühren beschlossen. Wo die Gemeinde sparen will – und wo nicht.
Es sind klare Worte, die das Landratsamt als Aufsichtsbehörde an die Gemeinde Altbach richtet. Wie berichtet, verschlechtert sich die finanzielle Situation der Gemeinde in diesem Jahr überraschend und erheblich durch einen Einbruch bei der Gewerbesteuer. Im Ergebnishaushalt steht ein Defizit von 9,3 Millionen Euro, das aus den 22,6 Millionen Euro Rücklagen finanziert werden muss. Auf Dauer kann der Haushalt aber nicht mit den Rücklagen gerettet werden.