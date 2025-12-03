Warnstreik statt Wein: Am Montag sind etwa 20 Mitarbeiter einem Aufruf der Gewerkschaft gefolgt. Der Streik in Hessigheim dürfte bislang einzigartig sein. Worum geht es?
03.12.2025 - 14:11 Uhr
Das dürfte die Weinbranche in der Region noch nicht gesehen haben: Etwa 20 Mitarbeiter der Felsengartenkellerei Besigheim (Kreis Ludwigsburg) haben am Montag für zwei Stunden die Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hatte zum Warnstreik aufgerufen. Es ist der erste Streik in der Geschichte der Felsengartenkellerei, womöglich der erste Streik in der Weinbranche in der Region.