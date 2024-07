Die Krise nach dem umstrittenen Wahlsieg des sozialistischen Machthabers Nicolas Maduro spitzt sich zu und wird für die Opposition zunehmend gefährlich. Beobachter halten die Wahl für „nicht demokratisch“.

red/KNA 31.07.2024 - 12:57 Uhr

In Venezuela verhärten sich nach dem offiziell verkündeten Wahlsieg des sozialistischen Präsidenten Nicolas Maduro die Fronten. Während die bürgerlich-konservative Opposition um Maria Corina Machado und Präsidentschaftskandidat Edmundo Gonzalez erneut Zehntausende Menschen in Caracas versammelte, kündigte die Regierung juristische Ermittlungen gegen die Opposition an.