ZF steckt bis zum Hals in Schulden. Der Zulieferer vom Bodensee setzt deshalb auf einen harten Sparkurs. Der neue Chef sieht erste Erfolge. Schnell genug geht es ihm allerdings nicht.
09.12.2025 - 14:30 Uhr
Der neue ZF-Chef Mathias Miedreich will den massiven Schuldenberg des kriselnden Autozulieferers möglichst schnell abtragen. „Für mich und für das Vorstandsteam ist in den nächsten zwei Jahren die absolute Maxime, die Entschuldung nach vorne zu treiben“, sagte Miedreich im Wirtschaftspresseclub Stuttgart. Der Manager ist seit dem 1. Oktober Chef des zweitgrößten deutschen Zulieferers. Er löste Holger Klein ab, der im September überraschend seinen Hut nehmen musste.