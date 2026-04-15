Arbeitgeber sollen noch im Jahr 2026 eine Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro an ihre Mitarbeiter ausbezahlen können. Was ist zum Zeitplan bekannt?
15.04.2026 - 07:15 Uhr
Die Bundesregierung plant für das Jahr 2026 eine steuer- und abgabenfreie Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro. Viele Beschäftigte fragen sich nun, wann der sogenannte Krisenbonus kommen soll und ab welchem Zeitpunkt eine Auszahlung möglich wäre. Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums gibt es dafür bislang aber noch keinen festen Termin.