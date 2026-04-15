Arbeitgeber sollen noch im Jahr 2026 eine Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro an ihre Mitarbeiter ausbezahlen können. Was ist zum Zeitplan bekannt?

Die Bundesregierung plant für das Jahr 2026 eine steuer- und abgabenfreie Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro. Viele Beschäftigte fragen sich nun, wann der sogenannte Krisenbonus kommen soll und ab welchem Zeitpunkt eine Auszahlung möglich wäre. Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums gibt es dafür bislang aber noch keinen festen Termin.

Das Ministerium teilte auf Anfrage mit, dass die gesetzliche Regelung schnellstmöglich in das parlamentarische Verfahren eingebracht werden soll. Damit müssten zunächst Bundestag und Bundesrat über die Pläne entscheiden. Erst danach kann feststehen, ab wann Arbeitgeber die Prämie tatsächlich auszahlen können.

Was bislang über den Krisenbonus bekannt ist

Geplant ist, dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten 2026 eine Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro steuer- und abgabenfrei zahlen können. Es handelt sich dabei nicht um eine automatische staatliche Überweisung, sondern um eine Zahlung, die über den Arbeitgeber laufen soll.

Damit ist zugleich offen, ob alle Beschäftigten den Bonus tatsächlich bekommen werden. Denn die Bundesregierung will die Möglichkeit zur Auszahlung schaffen, verpflichtet Arbeitgeber nach bisherigem Stand aber nicht dazu, die Prämie auch tatsächlich zu zahlen. Ob und in welcher Höhe ein Krisenbonus gewährt wird, dürfte damit von den jeweiligen Arbeitgebern und den späteren gesetzlichen Regeln abhängen.