Afghanistan, Demokratische Republik Kongo und Kosovo - die deutsche Juristin Cornelia Taylor ist seit Jahren bei internationalen Kriseneinsätzen mit dabei. Nun wartet eine neue Herausforderung.
29.05.2026 - 12:40 Uhr
Brüssel/Kiew - Eine Deutsche wird neue Chefin der EU-Mission zur Unterstützung des zivilen Sicherheitssektors in der Ukraine. Die Juristin Cornelia Taylor trete den Posten zum 1. Juli an, teilte die Vertretung der EU-Mitgliedstaaten in Brüssel mit. Taylor sei unter anderem wegen ihrer mehr als 20-jährigen Erfahrung in der Leitung komplexer Kriseneinsätze ausgewählt worden.