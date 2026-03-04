Die US-Amerikanerin hatte sich selbst schon festgelegt, nun hat sie auch die Rückendeckung des für die Filmfestspiele zuständigen Aufsichtsrats. Geplant ist nun ein Verhaltenskodex.
04.03.2026 - 15:06 Uhr
Tricia Tuttle bleibt Chefin der Berlinale, muss aber Vorgaben akzeptieren. Geplant sind ein „beratendes Forum“ sowie die Ausarbeitung eines Verhaltenskodexes für alle Kulturveranstaltungen des Bundes, wie Kulturstaatsminister Wolfram Weimer nach einer Krisensitzung im Kanzleramt mitteilte. Es handele sich um „Empfehlungen“ zur Stärkung des Festivals, um es langfristig weiterzuentwickeln und ihre gesellschaftliche Akzeptanz sowie die wirtschaftliche Stabilität abzusichern.