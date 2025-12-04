Krisenstimmung Land des Jammerns, Zeit des Handelns
Baden-Württemberg muss nicht neu erfunden, aber reformiert werden. Der Landtagswahlkampf bietet die Gelegenheit, das Notwendige in den Blick zu nehmen.
Nach 15 Jahren mit Winfried Kretschmann im Stuttgarter Staatsministerium ist es Zeit für den Wechsel. Der Ministerpräsident tritt nach der Landtagswahl ab; nicht wenige meinen: zu spät. Bräsigkeit hat sich über das Land gelegt, neuerdings durchmischt mit Orientierungslosigkeit, die dort spürbar ist, wo lange der Glaube vorherrschte, man baue die tollsten Autos unter der Sonne. Das gilt zumal für das württembergische Kernland, Stuttgart also – eine Stadt, die schon länger nicht weiß, wofür sie steht und was sie ausmacht. Ausgezehrt vom ewigen Bahnhofsumbau herrscht im Innern Leere.
In Süddeutschland haben Messungen eine zuvor unerkannte Quelle von Schwefelhexafluorid aufgedeckt, dem stärksten bisher bekannten Treibhausgas. Die neuentdeckte Emission kommt aus der Region um Heilbronn.