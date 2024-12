Haus und Grund passt das Ergebnis der Stichprobenerhebung nicht. Die Zahlen sprechen aber dagegen.

Stuttgart gehört nachweislich zu den Städten mit den höchsten Mieten – aber auch mit den höchsten Einkommen, was freilich jenen nicht hilft, die mehr als ein Drittel ihres Einkommens für eine Wohnung ausgeben müssen. Lebten sie im Eigentum, hätten sie diese Sorgen nicht, könnten sich sogar freuen, dass ihre Immobilie annähernd doppelt so viel wert ist wie vor zehn Jahren. Mieter stellen dagegen fest, dass sich die Wohnkosten in diesem Zeitraum um fast 50 Prozent erhöht haben. Abgebildet wird das mit der ortsüblichen Vergleichsmiete im Mietspiegel, die seit 2014 nur Erhöhungen von rund sieben Prozent kennt. Das ärgerte den Mieterverein, der den befragten Personenkreis kritisierte, aber das Instrument zur Klärung von Streitigkeiten stets für so wichtig erachtete, dass er das Machwerk regelmäßig anerkannte.