Bei einer Mitmachaktion der Abgeordneten Simone Kirschbaum können Bürgerinnen und Bürger bis 15. September kuriose und gefährliche Stellen im Radwegenetz melden.
07.09.2025 - 11:49 Uhr
Wer eine Radtour entlang der Murr machen möchte, stoße auf einige Hindernisse und lästige Unterbrechungen, bemängelt die SPD-Landtagsabgeordnete Simone Kirschbaum aus Backnang(Rems-Murr-Kreis). Die Kommunen Oppenweiler, Sulzbach oder Aspach seien beispielsweise so schlecht an Backnang angebunden, dass das Fahrrad als Alternative zum Auto ausgeschlossen werde.