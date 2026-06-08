Wenig Entlastung für Pendler mit geringem Einkommen, weniger Anreiz zum Spritsparen: Das Ifo-Institut hält nicht viel vom Tankrabatt - auch wenn dieser den vom Bund erhofften Zweck erfüllt.
08.06.2026 - 13:26 Uhr
München - Die Mineralölkonzerne geben den von der Bundesregierung eingeführten Tankrabatt nach Berechnung des Ifo-Instituts zum großen Teil an die Autofahrer weiter. Rund 1,6 Milliarden Euro der eingesetzten Steuermittel verbleiben demnach jedoch bei den Konzernen, wie das Institut in München mitteilte.