Ist SPD-Chefin Bas in ihrer Rede bei den Jusos zu weit gegangen? Unternehmer fühlen sich angegriffen.
01.12.2025 - 15:15 Uhr
Berlin - Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hat SPD-Chefin Bärbel Bas für eine Aussage auf dem Juso-Bundeskongress als respektlos kritisiert. "Ein Aufruf zum Kampf gegen Arbeitgeber ist in der Geschichte der Bundesrepublik beispiellos", sagte er. "Die Behauptung, Arbeitgeber denken nur an sich, ist schlicht falsch." Wer Arbeitgeber bekämpfe, bekämpfe auch Wohlstand, Arbeitsplätze und soziale Sicherheit.