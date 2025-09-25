Ein Brief und ein „Büroversehen“? Die Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich trat die Haft nicht an. Nun gibt es Kritik an den zuständigen Behörden.
25.09.2025 - 19:09 Uhr
Die gesuchte Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich soll das sachsen-anhaltische Justizministerium vor dem geplanten Haftantritt informiert haben, dass sie die Haft nicht antreten wird. Über ein entsprechendes Schreiben habe Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) im vertraulichen Teil des Rechtsausschusses informiert, bestätigten mehrere Landtagsabgeordnete der Deutschen Presse-Agentur. Weidinger habe in diesem Zusammenhang von einem „Gnadengesuch“ gesprochen.