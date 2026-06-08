Kritik an der Stadt: „Esslingen ist tot“ - Nein, ist es nicht!

„Esslingen ist tot“, schallt es immer wieder durch die Sozialen Medien. Und ja, es ist einfach, in diese Denke zu fallen. Die Verwaltung hat extreme Finanzprobleme, nach 80 Jahren verlässt das Traditionsgeschäft Brogle die Stadt, die Straße „Am Kronenhof“ ist damit nur noch ein Schatten ihrer selbst. Am Bahnhof funktionieren weder Dach noch Aufzüge zuverlässig und zu alledem gab es in der Nacht auf Samstag ein illegales Autorennen in Esslingen. Es ist nur ein Auszug. „Stresslingen“ eben, wie die Stadt in den Sozialen Medien immer wieder genannt wird. Oder?

Die beschriebenen Umstände sind nicht wegzudiskutieren. Doch die Bezeichnung „Stresslingen“ greift zu kurz. Viel zu kurz. Es ist eine Bezeichnung, die der Stadt schlicht nicht gerecht wird und dem gesellschaftlichen Klima mehr als abträglich ist. Esslingen ist mehr als als die Summe der Probleme, so frustrierend und ärgerlich sie sein mögen. Die nicht nur bei Touristen bewunderte Altstadt samt Burg einmal dahingestellt: Die Menschen machen eine Gemeinde aus. Wer am vergangenen Wochenende in den Gassen Esslingens unterwegs war, hat viele von ihnen getroffen und gesehen, wozu sie im Stande sind.

Kinder, Eltern, Senioren - zahlreiche Menschen flanierten durch die Stadt, Händlerinnen und Händler boten am Samstag ihre Waren feil: auf dem Wochenmarkt, zum Erdbeerfest in der Küferstraße, beim Streetfood-Festival auf dem Hafenmarkt, bei den Cafés im Unteren Metzgerbach. Esslingen hat pulsiert. An einem ganz normalen Wochenende. Wildfremde Menschen kamen miteinander ins Gespräch, tauschten Freundlichkeiten und Höflichkeiten aus - mal auf Englisch, mal auf Deutsch. Es lohnt sich, den Blick aus den Negativ-Kommentar-Spalten in den Sozialen Medien nach oben zu richten, direkt in die Gesichter der Menschen auf der Straße. Ein Lächeln ist nicht selten. Auch das ist Esslingen.

Auf dem Erdbeerfest sammelte eine Jugendorganisation Spenden, um Kindern ein Frühstück zu ermöglichen. Wurden heutige Generationen nicht schon etliche Male abgeschrieben? Und auch über den Samstag hinaus zeigt Esslingen immer wieder, was es in sich hat. Ein Ehepaar hilft ihrem 91-jährigen Nachbarn ohne jeglichen Eigennutz, eine Band aus Esslingen macht auch aus eigener Betroffenheit auf das wichtige Thema Multiple Sklerose aufmerksam. Frühere Stadträte spenden Blumen an die Verwaltung, mehrere Neueröffnungen bereichern jüngst das Angebot in der Stadt.

Die Esslinger Band Ela und die Herzensbrecher macht auf die Krankheit Multiple Sklerose aufmerksam. Foto: Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Wer Negatives sehen will, kann das ohne Probleme. Doch es lohnt sich, auch positive Begebenheiten und Entwicklungen bewusst wahrzunehmen - über die Stadtgrenzen hinaus. Denn auch in den umliegenden Gemeinden passieren schöne und bewundernswerte Dinge. Ist Esslingen also tot? Nein. Noch lange nicht.