Kritik an der Stadt „Esslingen ist tot“ - Nein, ist es nicht!
In Esslingen läuft vieles nicht rund. In den Sozialen Medien bekommt die Stadt deshalb häufig den Spitznamen „Stresslingen“ verpasst. Zu unrecht, meint Redakteur Sebastian Xanke.
In Esslingen läuft vieles nicht rund. In den Sozialen Medien bekommt die Stadt deshalb häufig den Spitznamen „Stresslingen“ verpasst. Zu unrecht, meint Redakteur Sebastian Xanke.
„Esslingen ist tot“, schallt es immer wieder durch die Sozialen Medien. Und ja, es ist einfach, in diese Denke zu fallen. Die Verwaltung hat extreme Finanzprobleme, nach 80 Jahren verlässt das Traditionsgeschäft Brogle die Stadt, die Straße „Am Kronenhof“ ist damit nur noch ein Schatten ihrer selbst. Am Bahnhof funktionieren weder Dach noch Aufzüge zuverlässig und zu alledem gab es in der Nacht auf Samstag ein illegales Autorennen in Esslingen. Es ist nur ein Auszug. „Stresslingen“ eben, wie die Stadt in den Sozialen Medien immer wieder genannt wird. Oder?