Kritik an Esslingen „Heute ist das anders“: Beobachter urteilen über die Stadt
Esslingen zählt sich selbst zu den „schönsten mittelalterlichen Städten Deutschlands“. Aber was ist, wenn jemand auf die Stadt blickt, der hier nicht lebt?
Esslingen zählt sich selbst zu den „schönsten mittelalterlichen Städten Deutschlands“. Aber was ist, wenn jemand auf die Stadt blickt, der hier nicht lebt?
Eine geschickte Führung durch die Altstadt macht eine perfekte Illusion möglich: „Esslingen zählt zu den schönsten mittelalterlichen Städten Deutschlands. Hier erkundet man nicht nur 1200 Jahre Stadtgeschichte und mehr als 600 historische Baudenkmäler, auch die Esslinger Einkaufswelt verspricht erlebnisreiche Shopping- und Genussmomente“, preist das Stadtmarketing ihren Auftraggeber, die Stadt, an. Das ist ihr Job. Wenn aber Journalisten von draußen die Stadt sehen, haben sie einen anderen Job – und erleben auch etwas anderes.