 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. Deuschle hält Verzögerung beim Mercosur-Abkommen für Rückschlag

Kritik an EU-Entscheidung Deuschle hält Verzögerung beim Mercosur-Abkommen für Rückschlag

Kritik an EU-Entscheidung: Deuschle hält Verzögerung beim Mercosur-Abkommen für Rückschlag
1
Andreas Deuschle bedauert den Mercosur-Beschluss, da der Kreis Esslingen aus seiner Sicht von einer Übereinkunft profitiert hätte. Foto: Santiago Mazzarovich/dpa

Das EU-Parlament hat gegen ein rasches Inkraftsetzen des Mercosurvertrags gestimmt. Der Esslinger CDU-Mann Andreas Deuschle bedauert die Entscheidung.

Der Esslinger CDU-Kreisvorsitzende Andreas Deuschle wertet das Mercosur-Votum im Europäischen Parlament als Rückschlag für die Region. „Unser Landkreis wäre einer der größten strukturellen Gewinner des Handelsabkommens mit Südamerika“, betont der Landtagsabgeordnete. Vom weltweit tätigen Maschinenbauer bis zum mittelständischen Automobilzulieferer biete Mercosur gerade den bei uns starken Branchen niedrigere Kosten, bessere Absatzchancen und mehr Planungssicherheit, lässt Deuschle in einer Pressemitteilung wissen. „Die verbesserte Wettbewerbsfähigkeit im südamerikanischen Markt wäre also besonders für viele Esslinger Mittelständler ein großes Plus“, fährt er fort

 

Deuschle: Stillstand auf Kosten unserer Wettbewerbsfähigkeit

Was der CDU-Mann besonders kritisiert: „Die Grünen sind hier im Schulterschluss mit AfD und Linken auf die Bremse getreten; nicht, um das Abkommen besser zu machen, sondern um es per Rechtsgutachten auf Monate oder Jahre zu vertagen.“ Das sei eine destruktive Politik, die in diesen wirtschaftlich und weltpolitisch schwierigen Zeiten geradezu selbstzerstörerisch wirke. Bereits bei den Handelsabkommen CETA und TTIP hätten die Grünen auf „Stillstand auf Kosten unserer Wettbewerbsfähigkeit“ gesetzt.

Unsere Empfehlung für Sie

Freihandelsabkommen: Europaparlament bringt Mercosur-Deal vor Gerichtshof

Freihandelsabkommen Europaparlament bringt Mercosur-Deal vor Gerichtshof

Am Freihandelsabkommen der EU mit Mercosur-Staaten gibt es viel Kritik. Das Europäische Parlament lässt den Deal jetzt vom obersten EU-Gericht überprüfen.

Bei der Abstimmung im Europäischen Parlament über das EU‑Mercosur‑Abkommen stimmte am Mittwoch eine knappe Mehrheit dafür, das Abkommen zunächst vom Europäischen Gerichtshof prüfen zu lassen – eine Entscheidung, die das Verfahren um Monate oder Jahre verzögern dürfte. Da auch acht Grünen- und die drei Linkspartei-Abgeordneten aus Deutschland für diese Überprüfung gestimmt haben, haben sie bei der Abstimmung den Ausschlag gegeben. Die 15 AfD‑Abgeordneten im Europäischen Parlament haben ebenfalls für die Verzögerung des Verfahrens votiert.

Weitere Themen

Neidlingen im Kreis Esslingen: Ein Haus aus Strohballen – „Keine Angst vor Mäusen oder Brandgefahr“

Neidlingen im Kreis Esslingen Ein Haus aus Strohballen – „Keine Angst vor Mäusen oder Brandgefahr“

Ein mit Strohballen gedämmtes Haus entsteht in Holzmaden. Gebaut wird es vom Neidlinger Zimmereibetrieb Peter Hepperle, der Spezialist für ökologisches Bauen ist.
Von Corinna Meinke
Kostümierung erwünscht: Fasnet in Esslingen: Hexen-Nacht in Berkheim

Kostümierung erwünscht Fasnet in Esslingen: Hexen-Nacht in Berkheim

Die Berk-Hexen treiben das Stimmungsbarometer hoch: Bei der zweiten Hexen-Nacht im Esslinger Stadtteil Berkheim wird gefeiert. Ein Kostüm ist erwünscht.
Von Simone Weiß
Mobile Abfallsammlung: Lacke und Verdünner: Wo entsorgt man im Kreis Esslingen Problemabfall?

Mobile Abfallsammlung Lacke und Verdünner: Wo entsorgt man im Kreis Esslingen Problemabfall?

Umweltgefährliche Produkte gehören nicht in den Restmüll. Im Kreis Esslingen werden sie gesondert eingesammelt. Bei der Abgabe gibt es einiges zu beachten.
Von Elke Hauptmann
Hotelbrand: Gast schraubt Rauchmelder ab – Kosten im drei- bis vierstelligen Bereich

Hotelbrand Gast schraubt Rauchmelder ab – Kosten im drei- bis vierstelligen Bereich

Ein Gast in einem Hotel in Leinfelden-Echterdingen hat die Rauchmelder in seinem Zimmer abgeschraubt. Dadurch wurde der Feueralarm ausgelöst.
Von Armin Friedl
Wahlsonntag im Kreis Esslingen: Bürgermeisterwahl in Ohmden: Amtsinhaberin trifft auf Herausforderer

Wahlsonntag im Kreis Esslingen Bürgermeisterwahl in Ohmden: Amtsinhaberin trifft auf Herausforderer

Bei der Bürgermeisterwahl in Ohmden (Kreis Esslingen) entscheiden die Bürger am Sonntag, ob Barbara Born weitere acht Jahre im Amt bleibt oder ob Achim Dschafarow übernehmen soll.
Von Elke Hauptmann
Ausflugsziel in Serach: Neue Wege im Arboretum – ein Schmuckstück Esslingens ist wieder attraktiv

Ausflugsziel in Serach Neue Wege im Arboretum – ein Schmuckstück Esslingens ist wieder attraktiv

Neue Wege und Treppen laden Spaziergänger ins Arboretum in Esslingen-Serach ein. Lange war der historische Park marode, jetzt hat die Stadt einen großen Teil saniert.
Von Elisabeth Maier
Leinfelden-Echterdingen: „Kündigt die Stadt uns?“ Eltern haben Angst, Betreuungsplatz zu verlieren

Leinfelden-Echterdingen „Kündigt die Stadt uns?“ Eltern haben Angst, Betreuungsplatz zu verlieren

In Leinfelden-Echterdingen ist die Verunsicherung unter Grundschuleltern groß. Ausgelöst hat dies eine Mail, die sie am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien im Postfach hatten.
Von Natalie Kanter
130-Jahr-Jubiläum in Sielmingen: Bäcker auf den Fildern setzt auf alte Rezepte und „Slowbaking“

130-Jahr-Jubiläum in Sielmingen Bäcker auf den Fildern setzt auf alte Rezepte und „Slowbaking“

Die Kundschaft sehne sich nach dem, wie es früher war, sagen Petra und Michael Helbig. Auch im Laden wird auf Tradition statt auf modernen Chic gesetzt.
Von Caroline Holowiecki
Ostfildern: Rhätische Bahn im Kleinformat – Fahrtage bei den Modelleisenbahnern

Ostfildern Rhätische Bahn im Kleinformat – Fahrtage bei den Modelleisenbahnern

385 Kilometer Bahnstrecke der Rhätischen Bahn hat die Modelleisenbahn-Gruppe Ostfildern im Kleinformat in ihren Vereinsräumen verlegt. Bald sind wieder Fahrtage – ein Vorgeschmack.
Von Elisabeth Maier
Altbachs neuer Bürgermeister: Sebastian Flörchinger hofft auf „die Offenheit aller Akteure“

Altbachs neuer Bürgermeister Sebastian Flörchinger hofft auf „die Offenheit aller Akteure“

Der neue Altbacher Bürgermeister Sebastian Flörchinger hat sein Amt angetreten: Er will gestalten und setzt darauf, dass Verwaltung, Gemeinderat und Bevölkerung mitziehen.
Von Philipp Braitinger
Weitere Artikel zu Esslingen
 
 