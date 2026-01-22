Kritik an EU-Entscheidung Deuschle hält Verzögerung beim Mercosur-Abkommen für Rückschlag
Das EU-Parlament hat gegen ein rasches Inkraftsetzen des Mercosurvertrags gestimmt. Der Esslinger CDU-Mann Andreas Deuschle bedauert die Entscheidung.
Der Esslinger CDU-Kreisvorsitzende Andreas Deuschle wertet das Mercosur-Votum im Europäischen Parlament als Rückschlag für die Region. „Unser Landkreis wäre einer der größten strukturellen Gewinner des Handelsabkommens mit Südamerika“, betont der Landtagsabgeordnete. Vom weltweit tätigen Maschinenbauer bis zum mittelständischen Automobilzulieferer biete Mercosur gerade den bei uns starken Branchen niedrigere Kosten, bessere Absatzchancen und mehr Planungssicherheit, lässt Deuschle in einer Pressemitteilung wissen. „Die verbesserte Wettbewerbsfähigkeit im südamerikanischen Markt wäre also besonders für viele Esslinger Mittelständler ein großes Plus“, fährt er fort