Kritik an Festival-Besuch Warum Stuttgarter Influencer sich auf dem Coachella keinen Gefallen tun
Wird es in Kalifornien zum großen Stuttgart-Influencer-Showdown kommen? Eine Analyse zwischen Glitzer-Sommersprossen und moralischen Entscheidungen.
Wird es in Kalifornien zum großen Stuttgart-Influencer-Showdown kommen? Eine Analyse zwischen Glitzer-Sommersprossen und moralischen Entscheidungen.
Es ist endlich wieder Coachella-Zeit. Eigentlich könnte einem das egal sein, wenn man in Sweatpants im Homeoffice in Suttgart-Süd sitzt und das Thermometer gerade mal acht Grad anzeigt. Regenwahrscheinlichkeit 25 Prozent um 14 Uhr. Egal, wir üben uns in Eskapismus, schließlich wurde dafür das Internet erfunden, oder?