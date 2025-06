Die Klimaschutzinitiative kritisiert die Klima- und Energiepolitik der Bundesregierung scharf. Angeprangert wurden vor allem geplante „Milliardengeschenke für die Gaslobby“.

red/AFP 26.06.2025 - 09:45 Uhr

Die Klimaschutzinitiative Fridays for Future (fff) hat die Klima- und Energiepolitik der Bundesregierung scharf kritisiert. Angeprangert wurden in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung vor allem geplante „Milliardengeschenke für die Gaslobby“. Für den SPD-Bundesparteitag ab Freitag in Berlin kündigte Fridays for Future dagegen Proteste an.