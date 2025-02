Kornwestheimer Landwirte fordern das Projekt einer Nordostumfahrung Stuttgarts „endgültig zu begraben“. Warum ihnen der „Grüne Tunnel“ ein Dorn im Auge ist.

Frank Ruppert 14.02.2025 - 12:00 Uhr

Der „Grüne Tunnel“ treibt die Landwirte in Kornwestheim um. In einem Brief an den Gemeinderat der Stadt üben sie massive Kritik an dem Projekt, das der Unternehmer Rüdiger Stihl mitinitiiert hat. Auf einer 10,7 Kilometer langen Strecke soll für 1,6 Milliarden Euro größtenteils unterirdisch eine Verbindung zwischen Kornwestheim und Fellbach/Waiblingen entstehen.