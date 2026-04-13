Nach Kritik von Italiens Außenminister Tajani an Israels Angriffen im Libanon hat Israel den Botschafter einbestellt. Hintergrund sind Aussagen zu Angriffen auf Zivilisten.
13.04.2026 - 23:21 Uhr
Nach der Kritik von Italiens Außenminister Antonio Tajani an den israelischen Angriffen im Libanon hat Israel den italienischen Botschafter einbestellt. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus diplomatischen Kreisen in Rom. Tajani hatte in Beirut deutliche Kritik am Vorgehen der israelischen Armee geübt. Er sei in die libanesische Hauptstadt gereist, um "die Solidarität Italiens nach den inakzeptablen Angriffen Israels auf die Zivilbevölkerung" zum Ausdruck zu bringen, erklärte Tajani im Onlinedienst X.