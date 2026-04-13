Nach Kritik von Italiens Außenminister Tajani an Israels Angriffen im Libanon hat Israel den Botschafter einbestellt. Hintergrund sind Aussagen zu Angriffen auf Zivilisten.

Nach der Kritik von Italiens Außenminister Antonio Tajani an den israelischen Angriffen im Libanon hat Israel den italienischen Botschafter einbestellt. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus diplomatischen Kreisen in Rom. Tajani hatte in Beirut deutliche Kritik am Vorgehen der israelischen Armee geübt. Er sei in die libanesische Hauptstadt gereist, um "die Solidarität Italiens nach den inakzeptablen Angriffen Israels auf die Zivilbevölkerung" zum Ausdruck zu bringen, erklärte Tajani im Onlinedienst X.

Der italienische Außenminister rief zudem zu einem "notwendigen und dauerhaften Waffenstillstand" zwischen Israel und dem Libanon auf. "Eine weitere Eskalation wie im Gazastreifen muss um jeden Preis vermieden werden."

Israel fliegt massive Luftangriffe auf Teile des Libanon

Die pro-iranische Hisbollah hatte Israel nach Beginn des Iran-Kriegs erneut unter Beschuss genommen. Daraufhin flog Israel massive Luftangriffe auf Teile des Libanon und schickte Bodentruppen über die Grenze. Die gegenseitigen Angriffe halten trotz der im Iran-Krieg vereinbarten Waffenruhe bisher unvermindert an.

Unsere Empfehlung für Sie Israelische Luftangriffe Israels Armee: Stadt Bint Dschbeil im Südlibanon vollständig eingekesselt Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die Stadt Bint Dschbeil im Süden des Libanon eingekesselt. Die Armee habe mit einem Angriff auf die Stadt begonnen.

Am Dienstag wollen sich Delegationen aus Israel und dem Libanon zu Gesprächen in Washington treffen. Die Hisbollah lehnt die Verhandlungen allerdings ab.