Menschen legen die Arbeit nieder und demonstrieren gegen den Militäreinsatz im Gazastreifen. In Barcelona kommt es zu gewalttätigen Ausschreitungen.
15.10.2025 - 22:39 Uhr
Fünf Tage nach dem Beginn einer Waffenruhe im Gazastreifen haben sich in Spanien Zehntausende Menschen an einem von den Gewerkschaften ausgerufenen Streik gegen Israels militärisches Vorgehen beteiligt. In Barcelona kam es am Abend bei einer Demonstration von rund 15.000 Menschen zu gewalttätigen Ausschreitungen. Vermummte griffen Geschäfte und Restaurants an, denen sie eine Verbindung oder Nähe zu Israel vorwarfen, wie der staatliche TV-Sender RTVE berichtete. Auch vor dem israelischen Konsulat kam es demnach zu Unruhen.