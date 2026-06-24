Eine Untersuchung sieht einen Beschäftigungsrekord bei erneuerbaren Energien. Die sich abzeichnende energiepolitische Kursänderung der Bundesregierung könne aber viele Arbeitsplätze kosten.
24.06.2026 - 05:00 Uhr
Gütersloh - Die Zahl der Beschäftigten in der Branche der erneuerbaren Energien hat einer Studie zufolge einen Rekord erreicht: 2025 waren hier rund 436.000 Personen tätig - fast vier Prozent mehr als im bisher besten Jahr 2023, wie die Bertelsmann Stiftung berichtete. Allerdings: Der sich abzeichnende Kurswechsel der Bundesregierung in der Energiepolitik könne "Tausende von Jobs" gefährden.