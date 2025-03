Der Nabu-Vorsitzende aus Baden-Württemberg vermisst im Sondierungspapier von CDU und SPD das Thema Naturschutz. Die größte Gefahr sieht Johannes Enssle aber im Vorstoß, Beteiligungsrechte von Verbänden einzuschränken.

Annika Grah 14.03.2025 - 10:22 Uhr

Verteidigung, Infrastruktur, Mütterrente, Gewerbesteuer – das sind die Stichworte, die aus den Sondierungsergebnissen in Berlin hervorstechen. Zu wenig, sagt der Nabu-Landesvorsitzende in Baden-Württemberg. „Das Sondierungspapier von Union und SPD ist in Sachen Naturschutz blank“, sagte Johannes Enssle unserer Zeitung. Die Stichworte Natur oder Biodiversität tauchten mit keiner Silbe auf. Klimaschutz werde nur am Rande und sehr allgemein gestreift. Natürlich könne man die veränderte weltpolitische Lage nicht ausblenden, so Enssle, jedoch: „Ein Papier, das die beiden großen Naturkrisen Artensterben und Klimawandel mehr oder weniger ignoriert, ist aus meiner Sicht ignorant.“