Die landeseigene Rothaus-Brauerei wirbt damit, bis 2030 klimaneutral zu sein. Doch für DUH-Chef Jürgen Resch ist das nur ein leeres Werbeversprechen.
Im Wein liegt Wahrheit, heißt es. Doch beim Bier ist das womöglich anders. Die Deutsche Umwelthilfe (DHU) hegt jedenfalls großes Misstrauen gegen die Klimaversprechen der im Grafenhausener Ortsteil Rothaus ansässigen Badischen Staatsbrauerei. Man habe am Landgericht Waldshut Klage gegen das landeseigene Unternehmen erhoben, teilt die DHU mit. Rothaus werbe auf Plakaten mit der Aussage „Klimapositiv 2030“. Dabei würden den Kunden aber keine ausreichenden Informationen zur Verfügung gestellt, wie dieses Ziel überhaupt erreicht werden solle, heißt es in einer Mitteilung.