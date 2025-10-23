Nach Kritik seiner „Stadtbild“-Äußerung betont Kanzler Merz in London die Bedeutung von Einwanderung für Deutschland. Probleme sieht er nur bei Menschen ohne Aufenthaltsstatus.
23.10.2025 - 08:56 Uhr
Nach der teils scharfen Kritik an der „Stadtbild-Äußerung“ hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) seine Aussage konkretisiert. Es brauche auch in Zukunft Einwanderung, sagte Merz am Mittwochabend bei einem Besuch in London: „Das gilt ebenso für Deutschland wie für alle Länder der Europäischen Union.“