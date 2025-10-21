Kritik an Terminvergabe: Zwei Wochen Wartezeit – Terminstau in der Zulassungsstelle

Der Führerschein ist geschafft, das Moped geliefert. Jetzt freut sich der 16-jährige Niklas Meier (Name von der Redaktion geändert) aus dem Raum Marbach auf seine erste heiß ersehnte Spritztour. Nur die Maschine muss noch angemeldet werden. Früher war das ein Behördengang, der mitunter mehrere Stunden dauerte. Heute gibt es die Onlineterminvereinbarung. Wer alle Unterlagen beisammen hat, ist sofort dran und hat es schnell geschafft, so das Versprechen. Doch beim Blick ins Internet kam bei Niklas Meier Ernüchterung. Den nächsten freien Termin gab es erst in zwei Wochen – ein Ärger, von dem der Schüler dieser Zeitung berichtet.

Das Erlebnis ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel in den vier Zulassungsstellen in Vaihingen, Ludwigsburg, Gerlingen und Besigheim. Jeweils zwei Wochen im Voraus werden die Termine eines Tages freigeschaltet. Meist sind sie innerhalb weniger Stunden vergriffen. Dann muss man auf den nächsten Tag in zwei Wochen warten. Und wenn es dringend ist? „In begründeten Einzelfällen“ könne telefonisch nach einer Ausnahme gefragt werden, sagt die Sprecherin des Landratsamtes, Franziska Schuster. Welche Gründe ausreichen, um außer der Reihe einen Termin zu bekommen, sagt sie nicht.

Errungenschaft aus der Corona-Zeit

Im Kreishaus ist man jedenfalls zufrieden. Das neue System, das einst während Corona eher gezwungenermaßen und vorübergehend eingeführt worden war, habe sich bewährt, die Rückmeldungen aus der Bürgerschaft seien „überwiegend positiv“, sagt Schuster. „Es sorgt für eine verlässliche Terminplanung, kurze Wartezeiten und einen strukturierten Ablauf.“

Dass davon vor allem die Verwaltung profitiert, verschweigt sie nicht. „Organisation und Ressourceneinsatz lassen sich effizienter gestalten“, die internen Abläufe verbesserten sich deutlich. Und wenn wegen Krankheit oder anderer Personalengpässe Termine ausfallen müssten, könne man die Kunden direkt informieren und den Termin auf einen anderen Tag verschieben.

Die Stimmung ist weniger gereizt

Vor allem aber hat die Onlinereservierung wohl die Stimmung in den Zulassungsstellen verbessert, weshalb auch die anderen Landratsämter in der Region sie eingeführt haben. „Wer lange wartet, wird ungeduldig und ärgert sich“, sagt der Leiter des Esslinger Straßenverkehrsamts, Jürgen Leibing. Jetzt sei es wesentlich entspannter zwischen Mitarbeitern und Bürgern.

Doch es bleibt mitunter die Wartezeit auf den Termin. Wer schneller ans Ziel kommen will, dem bleibt im Kreis Ludwigsburg lediglich die Möglichkeit, auf die Hilfe professioneller Anmeldedienstleister zurückzugreifen. Dafür muss man allerdings tiefer in die Tasche greifen. Für 159 Euro – alles inklusive – erledige man die Anmeldung innerhalb von drei bis fünf Tagen, für 189 Euro gebe es zudem ein Speedangebot, wirbt eine in der ganzen Region aktive Firma im Internet. Dann erhalte man die Papiere schon nach einem Tag.

Viele Termine werden nicht wahrgenommen

Wie das möglich ist, wenn doch alle Termine in der Zulassungsstelle schon ausgebucht sind, erklärt der Mitarbeiter der Firma so: „Wir brauchen keine Termine.“ Für die professionellen Dienste gebe es „eigene Terminreservierungsmöglichkeiten“, sagt Landkreis-Sprecherin Schuster – Wirtschaftsförderung auf besondere Art.

Für Niklas Meier war das zu teuer. Seine neue 125er konnte er dann aber doch noch einigermaßen zeitnah anmelden. Tag und Nacht kontrollierte er laut eigener Aussage die Onlineterminvergabe im Internet. Schließlich wurde ein Termin an einem der nächsten Tage wieder frei. Doch das war wohl pures Glück, sagt der Schüler. Dass Bürger reservierte Termine doch nicht wahrnehmen, komme immer wieder vor, sagt der Esslinger Verkehrsamtsleiter Leibing. Dass sie sich abmelden und die Termine zurückgeben, sei allerdings eher die Ausnahme.

Die Landeshauptstadt ist noch schlechter

Stuttgart

Die Situation in den Zulassungsstellen der Landeshauptstadt ist besonders angespannt. Hier können nicht einmal die Zulassungsfirmen eine Garantie geben, wann Anträge bearbeitet sind. „Wir erledigen unseren Job innerhalb von 24 Stunden, haben aber keinen Einfluss darauf, wie lange die Zulassungsstellen brauchen“, heißt es auf der Seite einer Zulassungsfirma. Schuld seien Computerprobleme. Momentan dauere die Wartezeit auf einen An- und oder Ummeldetermin mindestens zwei Wochen, bestätigt die Stadtverwaltung.

Rems-Murr-Kreis

Auch der Rems-Murr-Kreis hat eine Onlineterminvergabe eingeführt. Es gibt dort aber weiterhin die Möglichkeit, spontan vorbeizukommen. „Die Flexibilität und Zufriedenheit der Bürger liegt uns am Herzen“, sagt Elisa Raßmus, Sprecherin des Landrats. „Uns ist bewusst, dass der Bürger kurzfristig ein Fahrzeug zulassen muss.“ Daher habe man sich entschieden, beide Möglichkeiten anzubieten.

Kreis Esslingen

Glück haben die Autofahrer im Kreis Esslingen. Dort funktioniert die Onlineterminvergabe so gut, dass jederzeit auch kurzfristig Termine zu bekommen sind – und Zulassungsfirmen prompt ihre Dienste zehn Euro günstiger anbieten. „Wer bei uns heute nach einem Termin schaut, bekommt spätestens am übernächsten Werktag einen Slot“, sagt der Leiter des Straßenverkehrsamts, Jürgen Leibing. Um dies garantieren zu können, habe man sich umfangreich vorbereitet und den tatsächlichen Bedarf genau berechnet. Zudem würden die Termine nach und nach freigeschaltet: die ersten Termine vier Wochen im Voraus, dann zwei Wochen im Voraus, schließlich auch für die unmittelbar folgenden Tage.

Kreis Böblingen

50 Euro für einen raschen Termin – im Kreis Böblingen soll der Terminstau in den Zulassungsstellen sogar zu einem regelrechten Schwarzmarkt geführt haben. Die Lage soll sich gebessert haben. „Leider wurde kein Termin gefunden“, ist allerdings immer noch häufig bei der Online-Terminvergabe zu lesen.

Auf dem Sofa

Am schnellsten geht die Zulassung, wenn man sich an die internetbasierte Fahrzeugzulassung traut. Das ist in ganz Baden-Württemberg und „bequem von zu Hause aus“ möglich – sofern man einen dafür freigeschalteten und mit PIN versehenen Personalausweis besitzt. Für 42 Prozent der Bundesbürger trifft das zu. Dennoch geschehen nur 7 Prozent der Fahrzeugzulassungen auf diesem Weg.