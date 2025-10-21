Kritik an Terminvergabe Zwei Wochen Wartezeit – Terminstau in der Zulassungsstelle
Anstehen war gestern: Die Zulassungsstellen in der Region Stuttgart haben auf Onlineterminvergabe umgestellt. Was bequem klingt, kann lange dauern.
Der Führerschein ist geschafft, das Moped geliefert. Jetzt freut sich der 16-jährige Niklas Meier (Name von der Redaktion geändert) aus dem Raum Marbach auf seine erste heiß ersehnte Spritztour. Nur die Maschine muss noch angemeldet werden. Früher war das ein Behördengang, der mitunter mehrere Stunden dauerte. Heute gibt es die Onlineterminvereinbarung. Wer alle Unterlagen beisammen hat, ist sofort dran und hat es schnell geschafft, so das Versprechen. Doch beim Blick ins Internet kam bei Niklas Meier Ernüchterung. Den nächsten freien Termin gab es erst in zwei Wochen – ein Ärger, von dem der Schüler dieser Zeitung berichtet.