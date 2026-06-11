Löhne, Sonderzahlungen, Urlaub: Tarifverträge bringen Vorteile für Beschäftigte. Doch Deutschland schneidet bei der Tarifbindung schlecht ab - und ein Aktionsplan der Bundesregierung fehlt noch immer.
11.06.2026 - 04:00 Uhr
Frankfurt/Düsseldorf - Nur knapp die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland arbeitet in tarifgebundenen Unternehmen. Damit schneidet die Bundesrepublik im europäischen Vergleich schlecht ab - und ein von der EU geforderter Aktionsplan der Bundesregierung fehlt noch immer. Das kritisiert das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.