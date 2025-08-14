Kritik in Ludwigsburg: Der Hitze ausgeliefert: „Stadtteile können nicht außen vor bleiben“

Die aktuelle Hitzewelle dürfte nur ein Vorgeschmack darauf sein, womit sich Mitteleuropäer in Zukunft arrangieren müssen: Temperaturen an der 40-Grad-Marke, sinkende Pegelstände der Flüsse und vertrocknete Pflanzen. Eine Szenario, auf das man sich in Neckarweihingen derzeit nicht ausreichend vorbereitet fühlt. Roland Schmierer, der Vorsitzende des Bürgervereins, bemängelt vor allem, dass es in dem Ludwigsburger Stadtteil keinen einzigen öffentlichen Trinkwasserspender gibt. „Dabei haben wir immerhin 7000 Einwohner“, sagt Schmierer.