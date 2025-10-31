Ein Boschler aus Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) hat von internem Druck erzählt – jetzt wird auf Social Media diskutiert. Sorge und Schuldzuweisungen herrschen vor.
31.10.2025 - 14:38 Uhr
Demokratie lebt vom Diskurs – in den sozialen Medien redet man derzeit viel über das einstige deutsche Vorzeigeunternehmen Bosch. Der geplante Stellenabbau am Standort in Schwieberdingen wird den „Altparteien“ angekreidet. Kritiker lasten insbesondere den Grünen eine verfehlte Energiepolitik an. Die teils oberflächliche Empörung zeigt, wie sehr der Stellenabbau die Region bewegt.