Trauer und Schock nach dem Tod von „Harry und Sally“-Regisseur Reiner. Stars und Politiker kondolieren – nur US-Präsident Trump schlägt einen anderen Ton an.

red/dpa 16.12.2025 - 07:25 Uhr

US-Präsident Donald Trump hat mit einem Kommentar zum Tod von US-Regisseur Rob Reiner und dessen Ehefrau Michele für Irritationen und Entrüstung gesorgt. Reiner sei Berichten zufolge gestorben, weil er Wut ausgelöst habe mit seiner Aufregung über den US-Präsidenten, schrieb Trump bei seinem Online-Sprachrohr Truth Social. „Er war bekannt dafür, dass er die Menschen verrückt gemacht hat mit seiner rasenden Besessenheit mit Präsident Donald J. Trump.“