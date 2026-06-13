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Kritik von Bürgern Bewohnerparkzonen in Freiberg: Nur ein Mittel zur Haushaltssanierung?

Kritik von Bürgern: Bewohnerparkzonen in Freiberg: Nur ein Mittel zur Haushaltssanierung?
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In Freiberg am Neckar werden ab 1. Juli vier Bereiche in der Innenstadt als Bewohnerparkzonen neu ausgewiesen. Foto: Simon Granville

Aus der Bevölkerung kommt Kritik an der Einführung von vier neuen Bewohnerparkzonen in Freiberg am Neckar. Die Stadt wehrt sich gegen die Vorwürfe.

Volontäre: Julian Meier (mej)

Ab Juli darf in Teilen von Freiberg am Neckar nur noch mit gültigem Parkausweis geparkt werden. Das kommt in der Bevölkerung nicht überall gut an. Öffentlich vorgetragene Kritik inklusive einer Rechtsaufsichtsbeschwerde lassen die Stadt aber nicht von ihrem Vorhaben abrücken.

 

Der Gemeinderat hatte Ende März beschlossen, vier Bewohnerparkzonen im Zentrum der Stadt einzurichten. Vorausgegangen war eine Untersuchung, die die Stadt bei einem Fachbüro in Auftrag gegeben hatte. Darin wurde die zuvor bereits beklagte Parkplatznot in den entsprechenden Gebieten bestätigt. Doch bereits bevor das offizielle Ergebnis der Untersuchung vorlag, hatte die Stadt Einnahmen aus dem Bewohnerparken im Haushalt eingeplant.

Stadt verweist auf Notwendigkeit der Bewohnerparkzonen

Ein Freiberger Bürger ist deswegen der Meinung, dass die Bewohnerparkzonen „rein fiskalischen Interessen“ dienen und dazu genutzt würden, „ein bestehendes Haushaltsloch gezielt zulasten der Bürger zu stopfen“.

Die Stadt wehrt sich gegen diese Kritik. Die Einführung der Bewohnerparkzonen erfolge aufgrund des festgestellten Parkdrucks. „Dass die hierdurch entstehenden Einnahmen im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt werden, ändert nichts am verkehrlichen Anlass der Maßnahme“, erklären Bürgermeister Jan Hambach und der Erste Beigeordnete Stefan Kegreiß in einer gemeinsamen Stellungnahme auf Anfrage unserer Zeitung.

Die Einführung der Bewohnerparkzonen sei schrittweise vorbereitet und durch fachliche Untersuchungen begleitet worden. Im vergangenen Jahr seien bei den Haushaltsplanungen Annahmen über mögliche Einnahmen getroffen worden.

Mehr als doppelt so hohe Jahresgebühr als in Stuttgart

Auch die Höhe der Gebühren stößt in der Bevölkerung auf Unverständnis: Anwohner zahlen 140 Euro im Jahr, wenn sie ihr Auto auf der Straße abstellen wollen. Dazu gibt es Regelungen für Besucher: Bleiben sie kürzer als zwei Stunden, reicht eine Parkscheibe; bei längeren Parkzeiten muss ein Tagesticket erworben werden. Dieses kann über die Parkster-App erworben werden.

Die Jahresgebühr von 140 Euro sei „völlig überzogen“, findet der Bürger – und verweist auf das Beispiel Stuttgart, wo die Kosten für einen Jahresausweis zum 1. Juli auf 55 Euro angehoben werden, nachdem sie aktuell noch bei 30,70 Euro liegen.

Die Stadt Freiberg verweist dagegen darauf, dass gesetzlich sogar Gebühren von bis zu 360 Euro möglich seien. „In der Diskussion gibt es immer wieder auch Stimmen, die für höhere Gebühren plädieren“, heißt es in der Stellungnahme. Die Einnahmen aus dem Bewohnerparken seien für den Erhalt der Straßen notwendig, da in Baden-Württemberg keine Anliegerbeiträge erhoben werden.

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Bürger sieht Verstoß gegen Gleichbehandlungsgrundsatz

Ein anderer Bürger hatte einen Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung gesehen, weil Tickets für Besucher nur über die App erhältlich sind. Das schließe insbesondere Senioren aus, die oftmals kein Smartphone besitzen würden. Hambach und Kegreiß verweisen jedoch darauf, dass die Stadt entschieden habe, die Tagestickets, die im Bahnhofsbereich an Automaten zu kaufen sind, auch in den Bewohnerparkzonen anzuerkennen. Damit gebe es sowohl analoge als auch digitale Kaufmöglichkeiten.

Die Rechtsaufsichtsbeschwerde wurde derweil vom Landratsamt Ludwigsburg zurückgewiesen. Es sieht die Zuständigkeit für die Parkraumbewirtschaftung allein bei den Kommunen und verweist darauf, dass die Einführung eines gebührenpflichtigen Anwohnerparkens ein übliches Vorgehen sei. Die entsprechende Antwort des Landratsamts auf die Rechtsaufsichtsbeschwerde liegt unserer Zeitung vor. Damit können die Bewohnerparkzonen wie geplant zum 1. Juli in Kraft treten.

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