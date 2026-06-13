Kritik von Bürgern Bewohnerparkzonen in Freiberg: Nur ein Mittel zur Haushaltssanierung?
Aus der Bevölkerung kommt Kritik an der Einführung von vier neuen Bewohnerparkzonen in Freiberg am Neckar. Die Stadt wehrt sich gegen die Vorwürfe.
Aus der Bevölkerung kommt Kritik an der Einführung von vier neuen Bewohnerparkzonen in Freiberg am Neckar. Die Stadt wehrt sich gegen die Vorwürfe.
Ab Juli darf in Teilen von Freiberg am Neckar nur noch mit gültigem Parkausweis geparkt werden. Das kommt in der Bevölkerung nicht überall gut an. Öffentlich vorgetragene Kritik inklusive einer Rechtsaufsichtsbeschwerde lassen die Stadt aber nicht von ihrem Vorhaben abrücken.