Am Sonntagabend wird eine Jury in Berlin den Preis für das Spiel des Jahres 2024 vergeben. Drei Neuheiten – ein Teamspiel und zwei Plättchenlegespiele – haben die Chance auf den begehrten Kritikerpreis. Wir stellen die Favoriten vor.

Tanja Liebmann-Décombe 18.07.2024 - 13:58 Uhr

Die Mitglieder der Jury des Vereins „Spiel des Jahres“ haben sich durch eine Flut an Neuheiten gearbeitet und nach zahlreichen Testpartien die Perlen herausgefischt. Am kommenden Sonntagabend fällt nun die Entscheidung. Folgende Titel stehen in der Endrunde: