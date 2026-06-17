Kroatien bei der Fußball-WM Gabrijel Kolar und sein süßer Brasilien-Moment
Gabrijel Kolar vom SV Leonberg/Eltingen ist überzeugt, dass Kroatien bei der WM ins Viertelfinale kommt – mit einer gesunden Mischung aus Routiniers und Talenten.
Gabrijel Kolar vom SV Leonberg/Eltingen ist überzeugt, dass Kroatien bei der WM ins Viertelfinale kommt – mit einer gesunden Mischung aus Routiniers und Talenten.
Gabrijel Kolar ist vom WM-Virus infiziert. „Ich plane, so viele Spiele wie möglich zu schauen – auch wenn es bei manchen wahrscheinlich nur zu einem Teil reicht“, kündigt er an. Am meisten freut sich der 19-jährige Stürmer des SV Leonberg/Eltingen auf die Auftritte seines Heimatlandes Kroatien. Seine Familie kommt aus Zabok, etwa 40 Kilometer nördlich der Hauptstadt Zagreb gelegen.