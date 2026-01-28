Kroatien trifft am letzten Spieltag in der Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Ungarn. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Kroatien trifft am Mittwoch, 28. Januar 2026, im letzten Hauptrundenspiel bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Ungarn. Die Kroaten gehen als Tabellenführer in diese Begegnung und haben das Weiterkommen in der eigenen Hand. Gegen Ungarn benötigt das Team von Nationaltrainer Dagur Sigurdsson lediglich einen Punkt.