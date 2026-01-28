Kroatien trifft am Mittwoch, dem 28. Januar 2026, in der Hauptrunde auf Ungarn. Anwurf ist um 18:00 Uhr in der Malmö Arena in Schweden. Fans, die nicht in der Halle dabei sein können, haben dennoch die Möglichkeit das Spiel live zu verfolgen.

Die Informationen zum Hauptrundenspiel Kroatien gegen Ungarn bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

Nationalmannschaften : Kroatien, Ungarn

: Kroatien, Ungarn Wettbewerb : Hauptrunde, Gruppe 2, Handball-EM der Männer 2026

: Hauptrunde, Gruppe 2, Handball-EM der Männer 2026 Datum : Mittwoch, 28. Januar 2026

: Mittwoch, 28. Januar 2026 Uhrzeit : 18:00 Uhr

: 18:00 Uhr Halle: Malmö Arena, Malmö (Schweden)

Wer überträgt Kroatien gegen Ungarn im TV?

Handball-Fans fragen sich hinsichtlich des EM-Spiels zwischen Kroatien und Ungarn in der Hauptrunde, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es schlechte Nachrichten: Das Spiel der Handball-Europameisterschaft Kroatien gegen Ungarn wird nicht live im Free-TV übertragen. Zwar haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ein Rechtepaket zur Übertragung der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gesichert, doch das Spiel Kroatien gegen Ungarn bei der Europameisterschaft zeigen sie nicht im Free-TV.

Handball-EM: Wo läuft Kroatien gegen Ungarn heute im Livestream?