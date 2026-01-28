Kroatien trifft am letzten Spieltag in der Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Ungarn. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Digital Desk: Florian Huth

Kroatien trifft am Mittwoch, 28. Januar 2026, im letzten Hauptrundenspiel bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Ungarn. Die Kroaten gehen als Tabellenführer in diese Begegnung und haben das Weiterkommen in der eigenen Hand. Gegen Ungarn benötigt das Team von Nationaltrainer Dagur Sigurdsson lediglich einen Punkt.

 

 

Kroatien gegen Ungarn heute live, Handball-EM 2026: Uhrzeit und Übertragung

Kroatien trifft am Mittwoch, dem 28. Januar 2026, in der Hauptrunde auf Ungarn. Anwurf ist um 18:00 Uhr in der Malmö Arena in Schweden. Fans, die nicht in der Halle dabei sein können, haben dennoch die Möglichkeit das Spiel live zu verfolgen.

Die Informationen zum Hauptrundenspiel Kroatien gegen Ungarn bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

  • Nationalmannschaften: Kroatien, Ungarn
  • Wettbewerb: Hauptrunde, Gruppe 2, Handball-EM der Männer 2026
  • Datum: Mittwoch, 28. Januar 2026
  • Uhrzeit: 18:00 Uhr
  • Halle: Malmö Arena, Malmö (Schweden)

Wer überträgt Kroatien gegen Ungarn im TV?

Handball-Fans fragen sich hinsichtlich des EM-Spiels zwischen Kroatien und Ungarn in der Hauptrunde, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es schlechte Nachrichten: Das Spiel der Handball-Europameisterschaft Kroatien gegen Ungarn wird nicht live im Free-TV übertragen. Zwar haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ein Rechtepaket zur Übertragung der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gesichert, doch das Spiel Kroatien gegen Ungarn bei der Europameisterschaft zeigen sie nicht im Free-TV.

Handball-EM: Wo läuft Kroatien gegen Ungarn heute im Livestream?

Fans müssen dennoch nicht auf eine Live-Übertragung des Handballspiels verzichten. Für das Spiel der Handball-EM zwischen Kroatien gegen Ungarn bietet das ZDF einen kostenlosen Livestream in der ZDF-Mediathek an. Dieser kann in der Mediathek und auf sportstudio.de ohne Anmeldung geschaut werden. Die Handball-Übertragung beginnt um 17:50 Uhr mit den Vorberichten.

Auch der Streaminganbieter Dyn zeigt das Duell Kroatien gegen Ungarn bei der Handball-EM 2026 live. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig. Der Monatspass für die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 kostet 15 Euro.

Alle Informationen zur Übertragung Kroatien gegen Ungarn bei der Handball-EM der Männer 2026.

  • Free-TV: -
  • Pay-TV: -
  • Livestream: ZDF-Mediathek, sportstudio.de, Dyn