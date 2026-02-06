Sein Ziehsohn steht wegen Vergewaltigung vor Gericht. Trotzdem hält der norwegische Kronprinz zu Marius Borg Høiby. Seine Familie steht in stürmischen Zeiten für ihn an erster Stelle.
06.02.2026 - 16:59 Uhr
Oslo - In der wohl schwersten Krise des norwegischen Königshauses in jüngerer Zeit versucht Kronprinz Haakon (52), für seine Familie da zu sein. "Wenn soviel gleichzeitig passiert wie gerade in unserer Familie, dann versuche ich, richtig zu priorisieren", sagte der künftige norwegische König am Freitag dem Fernsehsender NRK. "Das Wichtigste für mich war in den letzten Tagen, mich um meine Familie zu kümmern."