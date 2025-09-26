Nach zehn Jahren im Westen zieht Steinway & Sons in die Innenstadt. Geschäftsführer Knut Schiedmayer verrät, warum der neue Standort mehr als nur ein Verkaufsstelle ist.
26.09.2025 - 18:15 Uhr
Wer am Freitagmorgen die Tür zur Büchsenstraße 15 in der Stuttgarter Innenstadt öffnet, ist erst einmal verblüfft. Hier soll keine 24 Stunden später die Eröffnung von Steinway & Sons stattfinden? „Auf jeden Fall. Wir werden rechtzeitig fertig. Machen Sie sich keine Sorgen“, sagt Knut Schiedmayer. Der Geschäftsführer der Stuttgarter Niederlassung sprüht nur so vor Euphorie, wenn er von den neuen Räumlichkeiten spricht und von dem, was dort ab Samstag passieren soll.