Bitcoin fällt, Ethereum rutscht ab und das trotz Zinssenkung der US-Notenbank. Was steckt aktuell hinter den roten Zahlen auf dem Krypto-Markt?
30.10.2025 - 16:28 Uhr
Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum geraten aktuell erneut unter Druck. Trotz der erwarteten Zinssenkung durch die US-Notenbank und vermeintlich positiver politischer Signale fallen die Kurse deutlich. Zum Wochenbeginn lag der Bitcoin noch bei knapp 115.000 US-Dollar. Aktuell notiert dieser allerdings nur noch bei etwa 108.000 US-Dollar. Ein Rückgang um 6 Prozent. Woran liegt das?