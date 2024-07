Im deutschsprachigen Raum ist das ID- und Kryptoprojekt Worldcoin bislang nur in Deutschland verfügbar. Das ändert sich nun.

dpa 31.07.2024 - 09:00 Uhr

München/Wien - Das Kryptowährungsprojekt Worldcoin von OpenAI-CEO Sam Altman wird künftig auch in Österreich verfügbar sein. Das kündigte die deutsche Betreiberfirma Tools for Humanity in München an. An drei Stellen in der österreichischen Hauptstadt Wien können sich Interessenten nun ihre Augeniris scannen lassen, um sich mit einer daraus abgeleiteten "World ID" im Netz als menschliches Wesen ausweisen zu können - in Abgrenzung zu Softwarerobotern, die durch Künstliche Intelligenz generiert werden. Bislang haben knapp 6,3 Millionen Menschen in 39 Staaten davon Gebrauch gemacht.