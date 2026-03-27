Die Kryptowährung Bitcoin verliert erneut deutlich an Wert. Analysten warnen vor erhöhtem Risiko am ohnehin nervösen Kryptomarkt.
27.03.2026 - 14:04 Uhr
Frankfurt/Main - Der Bitcoin ist am Freitag unter Druck geraten und unter 67.000 US-Dollar gefallen. Der anhaltende Iran-Krieg sorgt wieder für mehr Verunsicherung. Der Bitcoin erreichte mit 66.201 Dollar am Mittag den niedrigsten Stand seit dem 9. März. Am Morgen hatte die älteste und bekannteste Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp noch bei 69.000 Dollar gelegen.