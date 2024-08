Nach dem Crash der Kryptowährungen am «schwarzen Montag» befürchteten etliche Anleger einen neuen «Krypto-Winter», der Monate andauern wird. Doch Bitcoin & Co. erholten sich überraschend schnell.

dpa 09.08.2024 - 11:14 Uhr

Berlin - Der Bitcoin und andere Kryptowährungen sind nach dem schwersten Kurseinbruch seit mehr als zwei Jahren am vergangenen Montag wieder auf dem Vormarsch. In der Nacht zum Freitag stieg der Bitcoin-Kurs zeitweise auf über 62.000 US-Dollar und pendelte sich dann bei rund 61.000 Dollar ein. Vor knapp einer Woche am "schwarzen Montag" war der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung zwischenzeitlich unter die Schwelle von 50.000 US-Dollar abgestürzt und hatte damit den tiefsten Stand seit Februar erreicht.