Die KSK-Music-Open in Ludwigsburg starten am Freitag. Zum Glück hat der Herzog Eberhard Ludwig anno dazumal millimetergenau geplant.

Sandra Lesacher 25.07.2024 - 11:43 Uhr

Gabelstapler, Absperrgitter, Klohäuschen, Lastwagen… Rund um das Ludwigsburger Residenzschloss steht gerade so einiges, was da sonst nicht steht. Grund sind die KSK-Music-Open, die am Freitag mit der Spider Murphy Gang und Status Quo beginnen. Am Samstag stehen dann die Fantastischen Vier auf der Bühne im Schlosshof.