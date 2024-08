Der Deutschpopstar hat bei den KSK Music Open einen mitreißenden Auftritt hingelegt. Er zeigte sich nahbar, witzig und mit einem riesigen Aktionsradius. Dabei war der Sänger angeschlagen angereist.

Christian Kempf 03.08.2024 - 11:29 Uhr

Vermutlich haben viele Fans von Wincent Weiss vor seinem Konzert bei den KSK Music Open am Freitagabend im Hof des Ludwigsburger Schlosses Stoßgebete mit den besten Genesungswünschen in den Himmel entsandt. Denn der Deutschpopstar kränkelte. Erst wenige Stunden vor der Show gab der 31-Jährige endgültig Entwarnung. Er habe sich einen bakterielle Infekt der Atemwege eingefangen, könne aber spielen, verkündete Weiss via Instagram. Es wäre auch jammerschade gewesen, wenn der bekannte Sänger hätte passen müssen. Denn er legte vor gut 7500 Zuschauern einen mitreißenden Auftritt hin. Am Ende des gut zweistündigen Gigs blickte man fast nur in beseelt lächelnde Gesichter.