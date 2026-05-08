KTF Selectric Funk-Spezialist investiert Millionen in Gärtringen
Die Funkgeräte für die meisten Blaulicht-Fahrzeuge im Land kommen künftig aus Gärtringen: KTF Selectric eröffnet dort seinen neuen Hauptsitz.
Die Funkgeräte für die meisten Blaulicht-Fahrzeuge im Land kommen künftig aus Gärtringen: KTF Selectric eröffnet dort seinen neuen Hauptsitz.
Gärtringen freut sich über die nächste Firmenansiedlung in seinem Gewerbegebiet in der Böblinger Straße: Die KTF Selectric GmbH hat dort am Freitag ihr neues Firmengebäude feierlich eröffnet. Das Unternehmen, das auf den Bereich Funktechnik für Einsatzkräfte spezialisiert ist, verlagert damit seinen Sitz von Ehningen nach Gärtringen. Zur Einweihung in der neuen Montagehalle waren viele Vertreter der Blaulichtfamilie geladen, ebenso die politische Prominenz und die Eigentümerfamilien Heußner und Pieper von der Münsteraner Muttergesellschaft Selectric.