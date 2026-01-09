Die „Ku-damm“-Saga geht weiter, die Schöllack-Frauen sind wieder da – und mit ihnen aufkeimende Emanzipation, Drogenkonsum und Discofieber der 1970er Jahre.
Das Haus der Tanzschule Galant am Kurfürstendamm im Jahre 1977 ist weiter fest in weiblicher Hand. Drei Generationen des Schöllack-Clans wohnen hier inzwischen: Familienoberhaupt Caterina, ihre beiden Töchter Monika und Helga und die Enkelinnen Dorli und Friederike. Eva, die dritte Tochter Caterinas, hat eine andere Adresse. „Die lebt schon lange im Ausland“, reagiert die scheinheilige Matriarchin Außenstehenden gegenüber auf Nachfragen. Eine Haftanstalt, in der Eva (Emilia Schüle) wegen Totschlags ihres Gatten einsitzt, passt nicht ganz zum Selbstbild der dem schönen Schein verpflichteten Tanzschulgründerin.