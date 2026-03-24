Die Aussagen und Definitionen des Auswärtigen Amts in Bezug auf Reisen scheinen immer unschärfer zu werden. Nun gerät erneut eine Destination in den Fokus.
23.03.2026 - 12:50 Uhr
Eine einstmals populäre Destination steckt tief in Problemen: Das Auswärtige Amt hat am 19. März 2026 seine Sicherheitshinweise drastisch verschärft und rät nun „dringend von Reisen nach Kuba ab“. Allerdings gibt es keine formelle „Reisewarnung“, die einen umfangreicheren Rechtsanspruch auf Stornierung und Umbuchung sichern würde.