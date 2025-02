In den Kitas von Leinfelden-Echterdingen, die am 23. Februar zu Wahllokalen werden, dürfen Eltern kein Kuchenbuffet anbieten. Bisher sei das gängige Praxis gewesen, sagen Eltern. Von der Stadt war das noch nie erlaubt, sagt der Ordnungsamtschef.

Natalie Kanter 16.02.2025 - 07:00 Uhr

Ob zur Oberbürgermeisterwahl, zu Kommunalwahlen, oder zur Bundestagswahl: Städtische Kitas von Leinfelden-Echterdingen werden von der Stadt gerne zu Wahllokale umfunktioniert. Von den 29 Orten, an denen am 23. Februar, die Wahlberechtigten von Leinfelden-Echterdingen ihre beiden Kreuzchen machen können, befinden sich acht in städtischen Kinderhäusern. Bisher sei es gängige Praxis gewesen, sagt Alexander Renz vom Kita-Gesamtelternbeirat, der auch Elternvertreter der Echterdinger Kita Gärtlesäcker ist, dass die Eltern am Wahltag Kuchen verkauft haben – in der als Wahllokal umfunktionierten Einrichtung.