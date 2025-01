In Bad Cannstatt begeht der Fasnetsverein Kübelesmarkt in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: Er besteht seit hundert Jahren und feiert, wie man es von ihm gewohnt ist – närrisch und mit viel Brauchtum. Der Narrenbaum steht jedenfalls schon.

Iris Frey 08.01.2025 - 11:25 Uhr

Nein, es ist noch nicht Schmotziger Donnerstag. Dennoch sind in Bad Cannstatt schon die Narren los: Am 6. Januar haben sie nicht nur die Masken abgestaubt und neue Hästräger getauft, sondern auch den Narrenbaum vor dem Alten Rathaus aufgestellt. Dass das närrische Jahr so früh anfängt, hat einen einfachen Grund: Der Verein Kübelesmarkt Bad Cannstatt wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Die fünfte Jahreszeit ist damit für die Kübler einmal mehr besonders, sie rufen 2025 zum „Jahr der Kübler“ aus.